Поставки Украине 500 ракет для Patriot начнутся не раньше 2030 года

Поставки Украине 500 ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot на сумму 2,1 млрд долларов, которые накануне одобрил Госдеп США, ожидаются не раньше 2030 года.

Об этом сообщили корреспонденту Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алексу Рауфоглу источники, осведомленные о ситуации, сообщает "Европейская правда".

Как отметил журналист, это практически не решает проблему острого дефицита ракет-перехватчиков в Украине в преддверии зимы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в своём Х также отметил, что поставки этих перехватчиков могут начаться лишь через несколько лет.

"Просим американских партнёров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная необходимость в применении PAC-3", – призвал он.

Зеленский отметил, что силы РФ ежедневно наносят удары по украинской энергетике – только за последние две недели октября было уже более 30 российских ударов по очень важным участкам нашей энергосети.

По его словам, Украина действительно просила США предоставить Украине зимний пакет поддержки из расчета 100 перехватчиков в месяц.

Зеленский добавил, что 500 ракет хватило бы, чтобы "закрыть наше небо в ближайшие месяцы – именно тогда, когда так важно, чтобы Украина занимала сильную позицию на переговорах и чтобы России не удалось разрушить жизнь в украинских городах и общинах".

"Соединённые Штаты, европейские партнёры и другие партнёры по всему миру имеют на складах достаточные запасы перехватчиков PAC-3. Предоставление их Украине именно сейчас, зимой 2026–2027 годов, а затем восстановление арсеналов партнеров уже в последующие годы благодаря этому законтрактованному и оплаченному Украиной и партнерами производству – это был бы правильный путь, и это вполне реально", – подчеркнул президент.

Кроме того, американский сенатор Ричард Блюменталь также отмечает, что его "разочаровывает тот факт, что, согласно заявлению, перехватчики будут поставлены Украине лишь через несколько лет".

"Столкнувшись с ужасно суровой зимой и невыносимыми лишениями из-за российских бомбардировок, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны. Согласие США на оказание немедленной помощи спасло бы множество жизней", – подчеркнул он.

Напомним, 30 октября Государственный департамент США одобрил возможное соглашение о продаже правительству Украины ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для систем противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский ранее заявил, что все еще ожидает утверждения министром обороны США Питом Хэгсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.