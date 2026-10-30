Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для систем Patriot

Державний департамент США схвалив можливу угоду про продаж уряду України ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Загальна орієнтовна вартість становить 2,1 млрд доларів, які повністю фінансуються партнерами та союзниками.

Уряд України звернувся з проханням про закупівлю 500 ракет PAC-3. До поставки також увійдуть такі одиниці оборонного обладнання, що не належать до основної техніки: секретні та несекретні запасні частини до PAC-3 MSE, а також інші супутні елементи логістичного та програмного забезпечення.

"Ця пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення рівня безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі", – зазначили в Держдепі.

Україна оплатить цю закупівлю за рахунок пожертв від Канади, Німеччини та Норвегії в рамках програми JUMPSTART, а також за рахунок національних коштів, що фінансуються за рахунок позики Європейського Союзу на підтримку України. У цій угоді не задіяні кошти США.

"Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом посилення її інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони", – додали у відомстві.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.