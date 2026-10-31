ЗМІ: Туреччина висунула свого кандидата на посаду генсека ООН

Туреччина висунула свого кандидата на посаду наступника генерального секретаря ООН замість Антоніу Гутерріша, який йде з посади.

Про це повідомило в суботу турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

За даними джерел агентства в Міністерстві закордонних справ, Туреччина запропонувала кандидатуру нинішнього голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідуна Сінірліоглу як можливого компромісного кандидата.

Посол Туреччини при ООН у п’ятницю передав офіційний лист із висуненням кандидатури до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Сінірліоглу, кадровий дипломат, представляв Туреччину в ООН з 2016 по 2023 рік. Наприкінці 2024 року його одноголосно обрали генеральним секретарем ОБСЄ.

Гутерріш має залишити свою посаду наприкінці року, однак пошук його наступника зайшов у глухий кут уже кілька місяців тому.

15 членів Ради Безпеки ООН проводять таємні пробні голосування, щоб визначити кандидата, прийнятного для Ради.

Узгоджений кандидат буде потім висунутий на розгляд Генеральної Асамблеї ООН, що складається з 193 членів.

Серед держав-членів ООН спостерігається широка підтримка ідеї вперше призначити на цю посаду жінку. Відповідно до неформальної регіональної ротації, після Гутерріша, який є громадянином Португалії, наступними в черзі на призначення генерального секретаря стоять країни Латинської Америки та Карибського басейну.

Сінірліоглу не відповідає жодному з цих критеріїв, але користується підтримкою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який має широкі дипломатичні зв’язки, особливо на Близькому Сході.

Також варто зазначити, що The Wall Street Journal раніше повідомило, що адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

Раніше на можливість висунення Орбана в генсеки ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. А його польський колега Радослав Сікорський вважає кумедними такі повідомлення.