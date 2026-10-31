СМИ: Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН

Турция выдвинула своего кандидата на пост преемника генерального секретаря ООН вместо уходящего в отставку Антониу Гутерриша.

Об этом в субботу сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

По данным источников агентства в Министерстве иностранных дел, Турция предложила кандидатуру нынешнего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу в качестве возможного компромиссного кандидата.

Посол Турции при ООН в пятницу передал официальное письмо с выдвижением кандидатуры в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Синирлиоглу, карьерный дипломат, представлял Турцию в ООН с 2016 по 2023 год. В конце 2024 года его единогласно избрали генеральным секретарем ОБСЕ.

Гутерриш должен покинуть свой пост в конце года, однако поиск его преемника зашел в тупик уже несколько месяцев назад.

15 членов Совета Безопасности ООН проводят тайные пробные голосования, чтобы определить кандидата, приемлемого для Совета.

Согласованный кандидат будет затем выдвинут на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, состоящей из 193 членов.

Среди государств-членов ООН наблюдается широкая поддержка идеи впервые назначить на эту должность женщину. В соответствии с неформальной региональной ротацией, после Гутерриша, который является гражданином Португалии, следующими в очереди на назначение генерального секретаря стоят страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Синирлиоглу не соответствует ни одному из этих критериев, но пользуется поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который имеет обширные дипломатические связи, особенно на Ближнем Востоке.

Также стоит отметить, что The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига. А его польский коллега Радослав Сикорский считает забавными такие сообщения.