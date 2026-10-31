У Білорусі кажуть, що США дозволили Boeing співпрацювати з білоруською авіакомпанією 

США скасували обмеження щодо співпраці американської корпорації Boeing із білоруською державною авіакомпанією "Белавіа".

Про це заявив повідомив генеральний директор авіакомпанії "Белавіа" Ігор Чергінець у коментарі БЕЛТА, передає "Європейська правда".

За словами представника авіакомпанії, 31 жовтня Міністерство торгівлі США видало дозвіл корпорації Boeing на співпрацю з "Белавіа".

"Це дозволить "Белавіа" безпосередньо отримувати запасні частини, компоненти та програмне забезпечення для літаків, що є в авіакомпанії. Крім того, це відкриває можливість для проведення переговорів щодо придбання літаків безпосередньо у корпорації Boeing", – заявив Чергінець.

Він сказав, що цьому рішенню передував дозвіл від Міністерства фінансів США, який надав технічну можливість співпраці "Белавіа" з корпорацією Boeing.

Гендиректор білоруської авіакомпанії підкреслив, що ці кроки стали можливими після проведення переговорів самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з делегацією Сполучених Штатів.

У вересні минулого року Сполучені Штати зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

4 листопада 2025 року Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

Нагадаємо, у вересні 2026 року президент США Дональд Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, зазначивши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

Видання Politico раніше написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Литву, щоб та відкрила центральний порт у Балтійському морі для експорту калійних добрив з Білорусі. В уряді Литви заперечили цю інформацію.