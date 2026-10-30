У Литві заперечують дані про тиск США з вимогою скасувати санкції щодо добрив з Білорусі

Литовський прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заперечує, що Литва зазнає тиску з боку США з метою відновлення експорту через Клайпедський порт білоруських калійних добрив, на які накладено санкції.

Заяву очільника уряду Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Сінкявічюс назвав опубліковану у ЗМІ інформацію "спробою перевірити реакцію".

"Ніхто на нас насправді не тисне, я не відчував тиску…з боку наших стратегічних партнерів – Америки. Гадаю, що це скоріше…якісь кулуарні розмови, можливо, спроба перевірити реакцію країн Європейського Союзу, зокрема Литви. Але ніхто не чинить на нас тиску ані письмово, ані усно, а навіть якби й чинив, ми – самостійна країна, яка проводить власну політику, розуміє і загрози, і причини існування цих санкцій", – сказав він.

Сінкявічюс також запевнив, що перегляд санкційної політики не планується.

"Ми маємо право приймати рішення самостійно…поради – це добре, прохання…– це добре, але вирішуємо ми самі, і поки що жодних переглядів санкційної політики не плануємо", – підкреслив він.

Видання Politico раніше написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Литву, щоб та відкрила центральний порт у Балтійському морі для експорту калійних добрив з Білорусі.

Нагадаємо, у вересні Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, зазначивши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

Після того білоруський правитель Александр Лукашенко заявив, що у Білорусі немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США.

Своєю чергою в адміністрації президента Литви заявили, що транзит калійних добрив з Білорусі був би "моральним приниженням".