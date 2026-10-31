В Беларуси заявляют, что США разрешили Boeing сотрудничать с белорусской авиакомпанией

США отменили ограничения на сотрудничество американской корпорации Boeing с белорусской государственной авиакомпанией "Белавиа".

Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец в комментарии БЕЛТА, передает "Европейская правда".

По словам представителя авиакомпании, 31 октября Министерство торговли США выдало корпорации Boeing разрешение на сотрудничество с "Белавиа".

"Это позволит "Белавиа" напрямую получать запасные части, компоненты и программное обеспечение для самолетов, имеющихся в авиакомпании. Кроме того, это открывает возможность для проведения переговоров о приобретении самолетов непосредственно у корпорации Boeing", – заявил Чергинец.

Он сказал, что этому решению предшествовало разрешение Министерства финансов США, которое обеспечило техническую возможность сотрудничества "Белавиа" с корпорацией Boeing.

Генеральный директор белорусской авиакомпании подчеркнул, что эти шаги стали возможными после проведения переговоров самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко с делегацией Соединённых Штатов.

В сентябре прошлого года Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

4 ноября 2025 года Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры в отношении национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

Напомним, в сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп анонсировал соглашение о калийных удобрениях из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

Издание Politico ранее сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Литву, чтобы та открыла центральный порт в Балтийском море для экспорта калийных удобрений из Беларуси. В правительстве Литвы опровергли эту информацию.