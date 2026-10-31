Зеленський: домовилися з Туреччиною працювати над зерновим коридором

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом працювати над відновленням "зернового коридору" та безпеки судноплавства у Чорному морі.

Про це він заявив на пресконференції у Стамбулі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що Росія ще з 2014 року своєю агресією погіршує безпекову ситуацію в Чорному морі. Президент зазначив, що Туреччина підтримує Україну у прагненні відновити безпеку судноплавства у регіоні.

"Туреччина послідовно підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність, наші кроки, які можуть захистити безпечне судноплавство в Чорному морі, відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні", – сказав український президент.

Він додав, що разом з Ердоганом обговорив "деякі ідеї і пропозиції, які можуть допомогти".

"Ми домовилися з президентом працювати над Чорноморським зерновим коридором, щоб коридор був і щоб він був ефективним", – додав Зеленський.

Український президент по прибуттю до Стамбула повідомляв, що переговори з турецьким лідером будуть зосереджені на двосторонньому партнерстві та дипломатичних перспективах щодо завершення російсько-української війни. Президенти також обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про безпеку у Чорному морі.

Президент Туреччини раніше заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.