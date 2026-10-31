Зеленський прибув з візитом до Туреччини

Президент Володимир Зеленський у суботу прибув до Стамбула, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він повідомив в X, передає "Європейська правда".

Зеленський анонсував переговори з турецьким президентом, які будуть зосереджені на двосторонньому партнерстві та дипломатичних перспективах щодо завершення російсько-української війни. Лідери також обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі.

"Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі", – повідомив український президент.

У Туреччині Зеленський також проведе зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про безпеку у Чорному морі.

Днями лідери Туреччини та США – Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп – провели телефонну розмову, у якій Ердоган заявив Трампу про готовність долучитися до відновлення "дипломатичного процесу між Україною та Росією".

Президент Туреччини раніше заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.