Зеленский: договорились с Турцией работать над зерновым коридором

Президент Владимир Зеленский заявил о договоренности с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом работать над восстановлением "зернового коридора" и обеспечением безопасности судоходства в Черном море.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что Россия еще с 2014 года своей агрессией ухудшает ситуацию с безопасностью в Черном море. Президент отметил, что Турция поддерживает Украину в стремлении восстановить безопасность судоходства в регионе.

"Турция последовательно поддерживает наш суверенитет, территориальную целостность, наши шаги, которые могут обеспечить безопасное судоходство в Черном море и восстановить нормальные условия жизни в Черноморском регионе", – сказал украинский президент.

Он добавил, что вместе с Эрдоганом обсудил "некоторые идеи и предложения, которые могут помочь".

"Мы договорились с президентом работать над Черноморским зерновым коридором, чтобы коридор был и чтобы он был эффективным", – добавил Зеленский.

Украинский президент по прибытии в Стамбул сообщил, что переговоры с турецким лидером будут сосредоточены на двустороннем партнерстве и дипломатических перспективах завершения российско-украинской войны. Президенты также обсудят безопасность судоходства в Черном море.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, они говорили о безопасности в Черном море.

Президент Турции ранее заявил, что Анкара усиливает свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерновых через Чёрное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.