Ердоган закликав Росію та Україну "діяти відповідально" у Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив атаки на цивільні судна в Чорному морі, закликавши обидві сторони – Росію та Україну – діяти відповідально у цьому питанні.

Про це він заявив на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі, передає "Європейська правда".

Турецький президент вказав на ескалацію в Чорному морі, заявивши, що атаки на цивільні судна не принесуть користі жодній зі сторін.

"Для нас є абсолютно неприйнятними такі напади, від кого б вони не виходили, якими причинами не обґрунтовувалися. Ми закликаємо всі сторони діяти відповідально у цьому питанні", – закликав Ердоган.

Він додав, що Туреччина продовжує переговори зі сторонами з метою відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі. Ердоган переконаний, що прогрес у цьому питанні допоможе у просуванні дипломатичних зусиль щодо завершення війни в Україні.

"Вірю, що досягнення домовленості у цій сфері також надасть імпульсу зусиллям щодо встановлення тривалого миру в Україні. Ми маємо в меті проводити переговори з Росією, таким чином просувати цей процес", – зазначив він.

"Сьогодні ми також підтвердили нашу відданість територіальної цілісності суверенітету та незалежності України, яка є нашим стратегічним партнером", – додав турецький президент.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Ердоганом заявив про домовленість з Туреччиною працювати над відновленням "зернового коридору" та безпеки судноплавства у Чорному морі.

Український президент по прибуттю до Стамбула повідомляв, що переговори з турецьким лідером будуть зосереджені на двосторонньому партнерстві та дипломатичних перспективах щодо завершення російсько-української війни. Президенти також обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про безпеку у Чорному морі.