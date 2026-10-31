Эрдоган призвал Россию и Украину "действовать ответственно" в Чёрном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападения на гражданские суда в Чёрном море, призвав обе стороны – Россию и Украину – действовать ответственно в этом вопросе.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает "Европейская правда".

Турецкий президент указал на эскалацию напряженности в Черном море, заявив, что нападения на гражданские суда не принесут пользы ни одной из сторон.

"Для нас абсолютно неприемлемы такие нападения, от кого бы они ни исходили, какими бы причинами ни обосновывались. Мы призываем все стороны действовать ответственно в этом вопросе", – призвал Эрдоган.

Он добавил, что Турция продолжает переговоры со сторонами с целью восстановления безопасности судоходства в Черном море. Эрдоган убежден, что прогресс в этом вопросе поможет продвижению дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.

"Верю, что достижение договоренности в этой сфере также придаст импульс усилиям по установлению прочного мира в Украине. Мы намерены вести переговоры с Россией, тем самым продвигая этот процесс", – отметил он.

"Сегодня мы также подтвердили нашу приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, которая является нашим стратегическим партнером", – добавил турецкий президент.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил о договоренности с Турцией работать над восстановлением "зернового коридора"и обеспечением безопасности судоходства в Черном море.

Украинский президент по прибытии в Стамбул сообщил, что переговоры с турецким лидером будут сосредоточены на двустороннем партнерстве и дипломатических перспективах завершения российско-украинской войны. Президенты также обсудят безопасность судоходства в Черном море.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, они говорили о безопасности в Черном море.