Рубіо: Зеленського можуть запросити на саміт G20, якщо це принесе "щось позитивне"
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може запросити президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів G20 у грудні, якщо це принесе позитивні результати.
Про це Рубіо сказав на пресконференції в Атланті, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо запитали, чи запросять українського президента на саміт G20 в Маямі 14-15 грудня, куди вже запросили правителя РФ Владіміра Путіна.
Держсекретар США заявив, що це рішення має ухвалити американський президент Дональд Трамп.
"Дивіться, це зустріч на рівні лідерів, і рішення щодо цього має ухвалити президент. Я б цього не виключав, особливо якщо в результаті його (Зеленського – ред.) участі може статися щось позитивне, але сьогодні я не маю жодних оголошень з цього приводу", – відповів Рубіо.
Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Писали, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.
Сам президент США Дональд Трамп заявляв, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.