Рубіо: Зеленського можуть запросити на саміт G20, якщо це принесе "щось позитивне"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може запросити президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів G20 у грудні, якщо це принесе позитивні результати.

Про це Рубіо сказав на пресконференції в Атланті, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо запитали, чи запросять українського президента на саміт G20 в Маямі 14-15 грудня, куди вже запросили правителя РФ Владіміра Путіна.

Держсекретар США заявив, що це рішення має ухвалити американський президент Дональд Трамп.

"Дивіться, це зустріч на рівні лідерів, і рішення щодо цього має ухвалити президент. Я б цього не виключав, особливо якщо в результаті його (Зеленського – ред.) участі може статися щось позитивне, але сьогодні я не маю жодних оголошень з цього приводу", – відповів Рубіо.

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Писали, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

Сам президент США Дональд Трамп заявляв, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.