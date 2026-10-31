Рубио: Зеленского могут пригласить на саммит G20, если это принесет "что-то положительное"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров G20 в декабре, если это принесет положительные результаты.

Об этом Рубио сказал на пресс-конференции в Атланте, сообщает "Европейская правда".

Рубио спросили, пригласят ли украинского президента на саммит G20 в Майами 14–15 декабря, куда уже пригласили лидера РФ Владимира Путина.

Госсекретарь США заявил, что это решение должен принять американский президент Дональд Трамп.

"Послушайте, это встреча на уровне лидеров, и решение по этому вопросу должен принимать президент. Я бы этого не исключал, особенно если в результате его (Зеленского – ред.) участия может произойти что-то положительное, но сегодня у меня нет никаких заявлений по этому поводу", – ответил Рубио.

Напомним, Соединенные Штаты пригласили правителя России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны в рамках саммита G20 в Соединенных Штатах.

Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что не знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.