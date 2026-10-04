Глава Пентагону допустив перекидання військ США з Європи до Західної півкулі

Глава Пентагону Піт Гегсет допустив, що частина американських військовослужбовців може бути передислокована з Європи до Західної півкулі у зв’язку з тим, що адміністрація Дональда Трампа активізує свою жорстку кампанію проти наркокартелів у Південній Америці.

Заяву Гегсета наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник американського оборонного відомства, США розширюють свою присутність і вплив у Центральній та Південній Америці спільно з партнерами," а також завдяки сміливому кроку, який президент зробив у Венесуелі".

Міністр оборони згадав про партнерські відносини США з Еквадором, Гондурасом, Гватемалою та Панамою й зазначив, що частина його роботи полягає в реалізації стратегії національної безпеки та стратегії національної оборони, "у яких дуже чітко зазначено, що ми прагнемо більш справедливого розподілу тягаря" у Європі.

" І в міру того, як ми будемо це робити, багато… деякі з цих сил і засобів будуть передислоковані в інші місця – або назад на батьківщину, на ту велику, прекрасну базу, яку ми збираємося побудувати і про яку оголосили кілька днів тому, або в інші точки Західної півкулі, де ми будемо вести боротьбу з цими визначеними терористичними організаціями" , – заявив глава Пентагону.

Наразі у США немає великих військових баз у Південній Америці. Однак з осені минулого року Пентагон активізує військові дії проти наркокартелів у Латинській Америці.

Американські війська продовжують підривати ймовірні наркосудна в Карибському басейні та східній частині Тихого океану. З 2 вересня минулого року американські військові завдали щонайменше 70 ударів і знищили 234 "наркотерористів" по обидва боки Південної Америки.

В останні тижні американські військові зосередили увагу на іншій цілі – "плавучих заправних станціях" – застосувавши більш гуманний підхід: вони перехоплюють великі риболовні судна біля узбережжя Еквадору, евакуюючи екіпаж з борту перед тим, як підірвати судно.

Адміністрація позиціонує обидва підходи як частину зусиль щодо стримування потоку незаконних наркотиків у регіоні та боротьби з наркокартелями, які вони розглядають як загрозу національній безпеці.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що адміністрація Дональда Трампа позбавила європейські та близькосхідні країни десятків мільйонів доларів військової допомоги США та натомість перенаправить ці кошти консервативним урядам Латинської Америки.

Це крок адміністрації Трампа, спрямований на скорочення витрат США або чисельності військ у Європі, збігається з переглядом Пентагону, який може призвести до скорочення та реорганізації американських військових баз на континенті.