Глава Пентагона допустил переброску войск США из Европы в Западное полушарие

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что часть американских военнослужащих может быть передислоцирована из Европы в Западное полушарие в связи с тем, что администрация Дональда Трампа активизирует свою жесткую кампанию против наркокартелей в Южной Америке.

Заявление Хегсета приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава американского оборонного ведомства, "США расширяют своё присутствие и влияние в Центральной и Южной Америке совместно с партнёрами", а также "благодаря смелому шагу, который президент сделал в Венесуэле".

Министр обороны упомянул о партнерских отношениях США с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой и отметил, что часть его работы заключается в реализации стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны, "в которых очень четко указано, что мы стремимся к более справедливому распределению бремени" в Европе.

"И по мере того, как мы будем это делать, многие… некоторые из этих сил и средств будут передислоцированы в другие места – либо обратно на родину, на ту большую, прекрасную базу, которую мы собираемся построить и о которой объявили несколько дней назад, либо в другие точки Западного полушария, где мы будем вести борьбу с этими конкретными террористическими организациями", – заявил глава Пентагона.

В настоящее время у США нет крупных военных баз в Южной Америке. Однако с осени прошлого года Пентагон активизирует военные действия против наркокартелей в Латинской Америке.

Американские войска продолжают взрывать предполагаемые наркосуда в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. С 2 сентября прошлого года американские военные нанесли не менее 70 ударов и уничтожили 234 "наркотеррориста" по обеим сторонам Южной Америки.

В последние недели американские военные сосредоточили внимание на другой цели – "плавучих заправочных станциях" – применив более гуманный подход: они перехватывают крупные рыболовные суда у побережья Эквадора, эвакуируя экипаж с борта перед тем, как взорвать судно.

Администрация позиционирует оба подхода как часть усилий по сдерживанию потока незаконных наркотиков в регионе и борьбе с наркокартелями, которые они рассматривают как угрозу национальной безопасности.

Недавно СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа лишила европейские и ближневосточные страны десятков миллионов долларов военной помощи США и вместо этого перенаправит эти средства консервативным правительствам Латинской Америки.

Этот шаг администрации Трампа, направленный на сокращение расходов США или численности войск в Европе, совпадает с пересмотром Пентагона, который может привести к сокращению и реорганизации американских военных баз на континенте.