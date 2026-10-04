У Фінляндії поліція розслідує ймовірний воєнний злочин, скоєний в Україні

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розслідує ймовірний воєнний злочин, скоєний в Україні.

Цю інформацію у поліції підтвердили Yle, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили фінські правоохоронці, попереднє розслідування розпочалося цього року.

Мовник зазначає, що для фінських правоохоронних органів така справа – рідкість.

Наразі поліція не розкриває подробиць. Зокрема, не повідомляють, коли могло статися злочин, хто є потерпілим і чи є у справі підозрювані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року фінська поліція збирала докази ймовірних воєнних злочинів Росії. Однак поліція не уточнює, як дізналася саме про цей випадок.

Розслідування, розпочате цього року, залишається єдиною справою щодо ймовірного воєнного злочину в Україні, яку зараз веде Центральна кримінальна поліція. Такі випадки у Фінляндії вкрай рідкісні.

У серпні апеляційний суд Гельсінкі виніс рішення у справі про воєнні злочини, скоєні в Україні у 2014 році. Поки що це єдина подібна справа, яка дійшла до фінського суду. Росіянина Воіслава Тордена засудили до 12 років і шести місяців позбавлення волі.

Його затримали під час спроби в’їзду до Фінляндії у 2023 році. Суд відмовив в екстрадиції до України, посилаючись на погані умови в українських в’язницях.