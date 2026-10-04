В Финляндии полиция расследует предполагаемое военное преступление, совершенное в Украине

Центральная уголовная полиция Финляндии расследует предполагаемое военное преступление, совершенное в Украине.

Эту информацию в полиции подтвердили Yle, сообщает "Европейская правда".

Как отметили финские правоохранители, предварительное расследование началось в этом году.

Вещательная компания отмечает, что для финских правоохранительных органов такое дело – редкость.

Пока полиция не раскрывает подробностей. В частности, не сообщается, когда могло произойти преступление, кто является потерпевшим и есть ли в деле подозреваемые.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года финская полиция собирала доказательства возможных военных преступлений России. Однако полиция не уточняет, как узнала именно об этом случае.

Расследование, начатое в этом году, остается единственным делом о возможном военном преступлении в Украине, которое сейчас ведет Центральная уголовная полиция. Такие случаи в Финляндии крайне редки.

В августе апелляционный суд Хельсинки вынес решение по делу о военных преступлениях, совершенных в Украине в 2014 году. Пока что это единственное подобное дело, которое дошло до финского суда. Россиянин Воислав Торден был приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.

Его задержали при попытке въезда в Финляндию в 2023 году. Суд отказал в экстрадиции в Украину, сославшись на плохие условия в украинских тюрьмах.