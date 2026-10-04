Зеленский анонсировал важные соглашения с Германией на фоне визита Мерца

Президент Владимир Зеленский анонсировал "важные договоренности" между Украиной и Германией по усилению защиты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский напомнил, что 4 октября в Киеве находится канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент поблагодарил Германию за всю оказанную поддержку, а также объявил о подготовке решений, "которые предоставят нам в Украине, а также всей Европе, больше возможностей для самообороны".

"Будут заключены важные соглашения между Украиной и Германией. Россию нужно остановить совместными усилиями", – подчеркнул он.

По данным правительственных источников, Мерц намерен дать Украине обещания относительно дальнейшей финансовой и военной поддержки, в частности, о поставках тысяч дронов-перехватчиков и ускорении производства оружия дальнего действия.

Недавно Мерц говорил, что работает над поиском решений для укрепления украинской противовоздушной обороны, которая в настоящее время является самым большим слабым местом Киева.