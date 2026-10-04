Украина и Германия подписали ряд соглашений в области обороны и энергетики

В воскресенье, 4 октября, Украина и Германия подписали ряд документов в сфере обороны, безопасности, энергетики и спасательных технологий.

Подписание состоялось в ходе украинско-немецкого бизнес-форума, пишет корреспондент "Европейской правды".

Среди договоренностей: закупка тысяч ракет IRIS-T, новых огневых модулей и радаров, развитие беспилотников-перехватчиков и сотрудничество в энергетической отрасли.

В частности, Министерство обороны Украины заключило с немецкой компанией Diehl Defence три меморандума, которые предусматривают закупку и поставку тысяч ракет IRIS-T, огневых модулей IRIS-T и дополнительных ракет, а также совместную работу над высокоточными артиллерийскими боеприпасами.

Отдельный меморандум с компанией HENSOLDT касается закупки тактических радаров, а также систем наблюдения.

Еще один документ – письмо о намерениях с Quantum Systems – предусматривает испытания и закупку беспилотников-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными БПЛА типа "Шахед".

А Национальная гвардия Украины договорилась с Quantum Systems и украинской Frontline Robotics о локализации производства украинских дронов в Германии.

Отдельный меморандум ГСЧС с компанией Alpha Robotics Germany касается сотрудничества в сфере беспилотных систем для пожаротушения и проведения спасательных операций.

В сфере энергетики Украина подписала два меморандума с Siemens Energy – с Министерством энергетики и НАК "Нафтогаз Украины".

Еще один документ заключили немецкие операторы 50Hertz Transmission и Amprion с НЭК "Укрэнерго". Договоренности направлены на дальнейшее сотрудничество в энергетическом секторе и укрепление энергетической безопасности Украины.

Подписание документов стало частью украинско-немецких встреч высокого уровня 4 октября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что общая сумма соглашений с Германией составляет более 8,5 млрд евро.

В этот день стало известно, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1 млрд евро.