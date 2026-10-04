Сибіга подякував іноземним дипломатам, які залишаються у Києві попри залякування Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував працівникам іноземних дипломатичних представництв, які залишаються працювати у Києві, всупереч російським обстрілам та погрозам.

Про це Сибіга написав у себе в Х, пише "Європейська правда".

За словами глави українського МЗС, російська кампанія із залякування дипломатів провалилася шість місяців тому, і вона знову зазнає невдачі зараз.

"Людина може дивитися на три речі вічно: як горить вогонь, як тече вода і як російські кримінальні елементи намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ми вдячні всім нашим іноземним колегам, які залишаються і працюють в Україні в ці складні часи та відмовляються поступатися перед російським залякуванням", – написав Сибіга.

Також Андрій Сибіга закликав союзників посилити протиповітряну оборону України, запровадити ефективні санкції проти військово-промислового комплексу Росії та внести до списків осіб і організації, причетні до злочинів держави-агресора.

Нагадаємо, російське МЗС вкотре закликало дипломатів, які працюють у Києві, покинути українську столицю, тому що "відповідальність за наслідки лежатиме на тих, хто не дослухається до попередження".

Згодом у Єврокомісії заявили, що погрозами іноземним дипломатам у Києві Москва намагається залякати Європу, щоб вона зменшила підтримку України, але у неї не вийде.

А посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози. Пізніше це підтвердили у Польщі та Естонії.