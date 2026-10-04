Сибига поблагодарил иностранных дипломатов, которые остаются в Киеве, несмотря на запугивания со стороны России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил сотрудников иностранных дипломатических представительств, которые продолжают работать в Киеве, несмотря на российские обстрелы и угрозы.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

По словам главы украинского МИД, российская кампания по запугиванию дипломатов провалилась шесть месяцев назад, и она снова терпит неудачу сейчас.

"Человек может бесконечно долго смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как российские криминальные элементы пытаются запугать дипломатический корпус в Киеве. Мы благодарны всем нашим иностранным коллегам, которые остаются и работают в Украине в эти сложные времена и отказываются поддаваться российскому запугиванию", – написал Сибига.

Также Андрей Сибига призвал союзников усилить противовоздушную оборону Украины, ввести эффективные санкции против военно-промышленного комплекса России и внести в списки лиц и организации, причастные к преступлениям государства-агрессора.

Напомним, российский МИД в очередной раз призвал дипломатов, работающих в Киеве, покинуть украинскую столицу, поскольку "ответственность за последствия ляжет на тех, кто не прислушается к предупреждению".

Впоследствии в Еврокомиссии заявили, что угрозами в адрес иностранных дипломатов в Киеве Москва пытается запугать Европу, чтобы та сократила поддержку Украины, но у нее это не получится.

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы. Позже это подтвердили в Польше и Эстонии.