У Варшаві затримали українця за незаконну організацію азартних ігор

У Польщі поліцейські з Кримінального відділу спільно з співробітниками Митно-податкової служби Мазовецького митно-податкового управління у Варшаві ліквідували ігрові автомати у столичному районі Воля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Заходи служб, спрямовані проти нелегального азартного бізнесу, призвели до затримання 31-річного громадянина України, який відповідатиме за організацію азартних ігор.

Загалом поліція у співпраці з Мазовецьким митно-податковим управлінням вилучила 6 ігрових автоматів, які не мали необхідної ліцензії. Також було виявлено 50 грамів амфетаміну. На покриття майбутніх штрафів та покарань було вилучено 6 тис. злотих.

Операція служб, спрямована проти нелегального азартного бізнесу, була проведена у приміщенні, розташованому в торговому павільйоні у районі Воля.

Затриманому українцю висунули звинувачення у веденні азартних ігор у вигляді незареєстрованих ігор на ігрових автоматах без ліцензії та дійсного дозволу з метою отримання матеріальної вигоди. Йому також інкримінують зберігання значної кількості наркотиків.

Справу веде Районна прокуратура Варшава-Воля.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали фальшивомонетника з України і його спільника-росіянина.

А в березні у Румунії викрили злочинну групу, що надрукувала 2 млн євро фальшивих банкнот.