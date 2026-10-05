В Варшаве задержали украинца за незаконную организацию азартных игр

В Польше полицейские из Криминального отдела совместно с сотрудниками Таможенно-налоговой службы Мазовецкого таможенно-налогового управления в Варшаве ликвидировали игровые автоматы в столичном районе Воля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Меры служб, направленные против нелегального азартного бизнеса, привели к задержанию 31-летнего гражданина Украины, который будет отвечать за организацию азартных игр.

Всего полиция в сотрудничестве с Мазовецким таможенно-налоговым управлением изъяла 6 игровых автоматов, не имевших необходимой лицензии. Также было обнаружено 50 граммов амфетамина. На покрытие будущих штрафов и наказаний было изъято 6 тыс. злотых.

Операция служб, направленная против нелегального азартного бизнеса, была проведена в помещении, расположенном в торговом павильоне в районе Воля.

Задержанному украинцу предъявили обвинение в ведении азартных игр в виде незарегистрированных игр на игровых автоматах без лицензии и действительного разрешения с целью получения материальной выгоды. Ему также инкриминируют хранение значительного количества наркотиков.

Дело ведёт Районная прокуратура Варшава-Воля.

Напомним, ранее в Польше задержали фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина.

А в марте в Румынии разоблачили преступную группу, которая напечатала 2 млн евро фальшивых банкнот.