В Варшаве задержали украинца за незаконную организацию азартных игр
В Польше полицейские из Криминального отдела совместно с сотрудниками Таможенно-налоговой службы Мазовецкого таможенно-налогового управления в Варшаве ликвидировали игровые автоматы в столичном районе Воля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Меры служб, направленные против нелегального азартного бизнеса, привели к задержанию 31-летнего гражданина Украины, который будет отвечать за организацию азартных игр.
Всего полиция в сотрудничестве с Мазовецким таможенно-налоговым управлением изъяла 6 игровых автоматов, не имевших необходимой лицензии. Также было обнаружено 50 граммов амфетамина. На покрытие будущих штрафов и наказаний было изъято 6 тыс. злотых.
Операция служб, направленная против нелегального азартного бизнеса, была проведена в помещении, расположенном в торговом павильоне в районе Воля.
Задержанному украинцу предъявили обвинение в ведении азартных игр в виде незарегистрированных игр на игровых автоматах без лицензии и действительного разрешения с целью получения материальной выгоды. Ему также инкриминируют хранение значительного количества наркотиков.
Дело ведёт Районная прокуратура Варшава-Воля.
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