ЗМІ: прем'єр Іспанії у понеділок може зробити заяву щодо дострокових виборів

Представники іспанського уряду готуються до дострокових виборів, очікуючи рішення прем’єр-міністра Педро Санчеса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

За словами трьох осіб, наближених до Санчеса, які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення мають закритий характер, міністри кабінету міністрів та інші високопосадовці й представники Соціалістичної партії підтримують проведення дострокових виборів як найкращу стратегію після нищівної поразки в парламенті минулого тижня.

Союзники Санчеса очікують, що він зробить заяву з цього приводу вже в понеділок після того, як прем’єр провів вихідні на зустрічах із високопоставленими діячами, зазначили ці джерела. Він також може вирішити відмовитися від дострокових виборів.

Спекуляції щодо дострокових виборів почали набирати обертів у п’ятницю після того, як два надзвичайні законопроєкти про житло, подані урядом, були відхилені в парламенті. Хоча коаліція меншості на чолі з Санчесом з моменту приходу до влади у 2023 році зазнавала труднощів із ухваленням законів, остання поразка стала особливо болючою, оскільки доступне житло є ключовим питанням для її прихильників.

Термін повноважень Санчеса триває до липня 2027 року. Уже кілька місяців уряд відстає в опитуваннях, тоді як консервативна Народна партія та ультраправа партія Vox демонструють достатню підтримку для формування коаліційного уряду.

Парламентська поразка може дати Санчесу та його соціалістам можливість сформувати передвиборчу риторику, спрямовану проти правих сил.

Останніми роками Іспанія запровадила низку заходів, спрямованих на збільшення доступного житла та обмеження зростання орендної плати, однак вартість житла залишається однією з головних політичних і соціальних проблем.

Частково у зростанні цін і скороченні пропозиції житла для місцевих жителів звинувачують короткострокову туристичну оренду, зокрема через Airbnb, а також інвестиційні фонди.

Нагадаємо, на початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.