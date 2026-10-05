СМИ: премьер Испании в понедельник может сделать заявление о досрочных выборах

Представители испанского правительства готовятся к досрочным выборам, ожидая решения премьер-министра Педро Санчеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

По словам трех человек, близких к Санчесу, которые попросили не называть их имена, поскольку обсуждения носят закрытый характер, министры кабинета министров и другие высокопоставленные чиновники, а также представители Социалистической партии поддерживают проведение досрочных выборов как наилучшую стратегию после сокрушительного поражения в парламенте на прошлой неделе.

Союзники Санчеса ожидают, что он сделает заявление по этому поводу уже в понедельник после того, как премьер провел выходные на встречах с высокопоставленными деятелями, отметили эти источники. Он также может решить отказаться от досрочных выборов.

Спекуляции о досрочных выборах начали набирать обороты в пятницу после того, как два чрезвычайных законопроекта о жилье, представленные правительством, были отклонены в парламенте. Хотя коалиция меньшинства во главе с Санчесом с момента прихода к власти в 2023 году испытывала трудности с принятием законов, последнее поражение стало особенно болезненным, поскольку доступное жилье является ключевым вопросом для ее сторонников.

Срок полномочий Санчеса истекает в июле 2027 года. Уже несколько месяцев правительство отстает в опросах, в то время как консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox демонстрируют достаточную поддержку для формирования коалиционного правительства.

Парламентское поражение может дать Санчесу и его социалистам возможность сформировать предвыборную риторику, направленную против правых сил.

В последние годы Испания ввела ряд мер, направленных на увеличение доступного жилья и ограничение роста арендной платы, однако стоимость жилья остается одной из главных политических и социальных проблем.

Частично в росте цен и сокращении предложения жилья для местных жителей обвиняют краткосрочную туристическую аренду, в частности через Airbnb, а также инвестиционные фонды.

Напомним, в начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретённую нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.