Німецькі ліві додали до суду на міністерку економіки через відео в Instagram

У Німеччині Ліва партія хоче через конституційний суд змусити міністерку економіки Катеріну Райхе видалити відео з Instagram.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ліві" посилюють свою юридичну боротьбу проти Катеріни Райхе з Християнсько-демократичного союзу. Після того як партія вже надіслала листа від свого адвоката з вимогою припинити порушення, вона тепер звертається до Федерального конституційного суду з терміновим клопотанням.

Приводом для подання термінового клопотання стало відео в Instagram, опубліковане міністерством після перемоги Лівої партії на виборах у Берліні. В уривках з промови від 23 вересня Райхе застерігає, що для столиці та для Німеччини як місця для інвестицій небезпечно, коли партія говорить про експропріацію та включає це до своєї програми, а також "відкрито практикує антисемітизм, що лякає євреїв у цьому місті".

Берлінська Ліва партія вважає, що поширення відео через акаунт міністерства порушує її право на рівні політичні можливості. Хоча Райхе, як політична опонентка, має право критикувати Ліву партію, вона не може використовувати для цього урядові канали. Райхе було наказано видалити відео до 29 вересня, але воно залишалося в мережі аж до недільного вечора.

У своїй заяві про видачу судового наказу партія стверджує, що Райхе, як федеральна міністерка економіки, зробила незаконні, "однобічні та упереджені" заяви і є "частиною систематичної кампанії" ХДС проти Лівої партії.

"Ліві" також подають позови проти інших політиків, які через соціальні мережі звинувачували партію в антисемітизмі та зв’язках із злочинними угрупованнями. Дехто згодом видалив свої дописи, інші – ні. Серед інших "Ліві" також подають позов проти міністра внутрішніх справ Александра Добріндта.

"Ліві" з великим відривом стали найбільшою силою на виборах у Берліні 20 вересня. Зараз партія прагне сформувати місцевий уряд.

Як повідомлялося, мер Мюнхена відібрав у фракції партії "Лівих" стіл на Октоберфесті через конфлікт під час дебатів про Ізраїль і Палестину на пивному фестивалі.