Немецкие левые подали иск в суд на министра экономики из-за видео в Instagram

В Германии Левая партия намерена через Конституционный суд заставить министра экономики Катерину Райхе удалить видео из Instagram.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Левые" активизируют свою юридическую борьбу против Катерины Райхе из Христианско-демократического союза. После того как партия уже направила письмо от своего адвоката с требованием прекратить нарушения, она теперь обращается в Федеральный конституционный суд с срочным ходатайством.

Поводом для подачи срочного ходатайства стало видео в Instagram, опубликованное министерством после победы Левой партии на выборах в Берлине. В отрывках из речи от 23 сентября Райхе предупреждает, что для столицы и для Германии как места для инвестиций опасно, когда партия говорит об экспроприации и включает это в свою программу, а также "открыто практикует антисемитизм, который пугает евреев в этом городе".

Берлинская Левая партия считает, что распространение видео через аккаунт министерства нарушает её право на равные политические возможности. Хотя Райхе, как политическая оппонентка, имеет право критиковать Левую партию, она не может использовать для этого правительственные каналы. Райхе было предписано удалить видео до 29 сентября, но оно оставалось в сети вплоть до воскресного вечера.

В своём заявлении о вынесении судебного приказа партия утверждает, что Райхе, как федеральный министр экономики, сделала незаконные, "односторонние и предвзятые" заявления и является "частью систематической кампании" ХДС против Левой партии.

"Левые" также подают иски против других политиков, которые через социальные сети обвиняли партию в антисемитизме и связях с преступными группировками. Некоторые впоследствии удалили свои посты, другие – нет. Среди прочих "Левые" также подают иск против министра внутренних дел Александра Добриндта.

"Левые" с большим отрывом стали крупнейшей силой на выборах в Берлине 20 сентября. Сейчас партия стремится сформировать местное правительство.

Как сообщалось, мэр Мюнхена лишил фракцию партии "Левых" стола на Октоберфесте из-за конфликта во время дебатов об Израиле и Палестине на пивном фестивале.