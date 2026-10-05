Зеленський й Туск домовилися зустрітися найближчим часом

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском: під час розмови вони домовилися про особисту зустріч.

Про це президент повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський та Туск обговорили ескалацію Росії, а також підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, США та РФ.

"З нашого боку жодних перешкод немає, але важливо, щоб американська сторона підготувалася зі свого боку та забезпечила російську готовність", – зазначив український президент.

Також вони поспілкувалися щодо підготовки української енергомережі до зими та інші чутливі питання.

У цьому контексті вони домовилися про особисту зустріч найближчим часом.

"Вдячний Дональду та Польщі за підтримку. Тільки об’єднаною силою всіх у Європі можна зупинити Росію і не дати цій хворій війні піти далі", – додав Зеленський.

Напередодні Зеленський заявив про готовність України взяти участь у тристоронній зустрічі зі США та Росією на технічному рівні.

За даними ЗМІ, Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.