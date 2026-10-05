Зеленский и Туск договорились встретиться в ближайшее время
Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском: в ходе беседы они договорились о личной встрече.
Об этом президент сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".
Зеленский и Туск обсудили эскалацию со стороны России, а также подготовку возможных трехсторонних форматов встреч на техническом уровне между Украиной, США и РФ.
"С нашей стороны никаких препятствий нет, но важно, чтобы американская сторона подготовилась со своей стороны и обеспечила готовность российской стороны", – отметил украинский президент.
Также они обсудили подготовку украинской энергосистемы к зиме и другие актуальные вопросы.
В этом контексте они договорились о личной встрече в ближайшее время.
"Благодарен Дональду и Польше за поддержку. Только объединенными силами всех в Европе можно остановить Россию и не дать этой безумной войне пойти дальше", – добавил Зеленский.
Накануне Зеленский заявил о готовности Украины принять участие в трехсторонней встрече с США и Россией на техническом уровне.
По данным СМИ, Турция и Организация Объединенных Наций организуют новые переговоры между Россией и Украиной о перемирии в Чёрном море, пытаясь объединить разрозненные усилия с целью защиты поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.