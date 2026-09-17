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Підприємства ЄС переглядають ланцюги поставок через геополітичні ризики

Новини — Четвер, 17 вересня 2026, 17:46 — Ольга Романська

Підприємства Європейського Союзу дедалі частіше розглядають геополітичні потрясіння як структурну особливість світової торгівлі та відповідно переглядають свої ланцюги постачання.

Про це йдеться у новому звіті Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з дослідженням, проведеним Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейською комісією, 64% компаній ЄС вважають себе готовими до подолання геополітичних ризиків.

У звіті зазначається, що європейські підприємства також все менше покладаються на короткострокові кризові заходи та отримують підтримку з боку єдиного європейського ринку. Частка імпортерів ЄС, які адаптують ланцюги постачання, знизилася з 50% до 37% у період з 2023 по 2025 рік.

"Обнадійливим є те, що компанії адаптуються шляхом диверсифікації, інвестують у готовність до кризових ситуацій та використовують єдиний ринок як джерело стабільності", – сказав головний економіст Генерального директорату Європейської комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва Роман Архона.

Дослідження показує, що 67% підприємств ЄС, які ведуть торгівлю зі Сполученими Штатами, та 60% тих, які займаються торгівлею з Китаєм, очікують, що мита залишатимуться довгостроковою перешкодою.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Президент США Дональд Трамп після того взявся погрожувати ЄС новими митами

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