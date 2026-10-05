Зеленський та Макрон обговорили, як Франція може допомогти у протидії дронам РФ

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося, зокрема про допомогу у протидії дронам РФ.

Про це французький лідер повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Макрон повідомив, що поспілкувався з Зеленським, аби "ще раз підтвердити солідарність Франції та її повну підтримку в той час, коли він захищає свою країну від агресивної війни Росії".

Вони також провели "всебічний аналіз конкретної підтримки", яку Франція може надати, щоб допомогти Україні перехоплювати безпілотники та протидіяти агресії РФ.

"Хоча Росія опинилася в глухому куті на лінії фронту, вона вперто відхиляє всі заклики до припинення вогню та робить безвідповідальний вибір, посилюючи удари по інфраструктурі та цивільних об’єктах, порушуючи найосновніші принципи міжнародного гуманітарного права", – акцентував французький президент.

Макрон наголосив, що Франція та Європа й надалі виконуватимуть свої зобов’язання щодо підтримки України та будуть шукати "усі можливі шляхи, щоб уберегти цивільне населення, домогтися зменшення військових дій та просувати ідею справедливого й тривалого миру – при цьому поважаючи права України та зміцнюючи безпеку на нашому континенті".

"Ми не піддамося залякуванням чи ескалації з боку Росії, і Росія не повинна помилятися: час працює проти неї", – додав Макрон.

Цього ж дня Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском: під час розмови вони домовилися про особисту зустріч.

Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з представником НАТО захист України від російських атак.