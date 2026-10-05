Зеленский и Макрон обсудили, как Франция может помочь в противодействии дронам РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого, в частности, обсуждалась помощь в противодействии российским беспилотникам.

Об этом французский лидер сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Макрон сообщил, что пообщался с Зеленским, чтобы "еще раз подтвердить солидарность Франции и ее полную поддержку в то время, когда он защищает свою страну от агрессивной войны России".

Они также провели "всесторонний анализ конкретной поддержки", которую Франция может оказать, чтобы помочь Украине перехватывать беспилотники и противодействовать агрессии РФ.

"Хотя Россия оказалась в тупике на линии фронта, она упорно отвергает все призывы к прекращению огня и делает безответственный выбор, усиливая удары по инфраструктуре и гражданским объектам, нарушая самые основные принципы международного гуманитарного права", – подчеркнул французский президент.

Макрон подчеркнул, что Франция и Европа и впредь будут выполнять свои обязательства по поддержке Украины и искать "все возможные пути, чтобы уберечь гражданское население, добиться сокращения военных действий и продвигать идею справедливого и прочного мира – при этом уважая права Украины и укрепляя безопасность на нашем континенте".

"Мы не поддадимся запугиванию или эскалации со стороны России, и Россия не должна заблуждаться: время работает против неё", – добавил Макрон.

В тот же день Зеленский пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском: во время разговора они договорились о личной встрече.

Недавно министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с представителем НАТО защиту Украины от российских атак.