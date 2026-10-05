Як проросійська партія програла на виборах у Латвії і якою буде нова влада

Парламентські вибори у Латвії 3 жовтня пройшли в очікуванні масштабних провокацій з боку РФ. І не дивно, адже голосування відбувалося на тлі заяв Риги про готовність розмістити на своїй території американську ядерну зброю.

Втім, побоювання не справдилися. Натомість вибори подарували рекорд та антирекорд.

Антирекордом стала вкрай низька явка – лише 51,8%, що є найгіршим показником у новітній історії Латвії. А рекорд полягав у тому, що ніколи ще партія-переможець не отримувала такий високий рівень підтримки – 35,3%.

Тож блок "Об’єднаний список" на чолі з чинним прем’єром Андрісом Кулбергсом отримає 41 мандат у 100-місному Сеймі й не матиме проблем із формуванням коаліції.

Детально про результати виборів у Латвії і те, чого очікувати далі, – в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс. Далі – стислий її виклад.

Лише пів року тому нинішній переможець виборів – блок "Об’єднаний список" – вважався скоріше середнячком латвійської політики і мав рівень підтримки нижче 10%.

Все змінила політична криза, що сталася у травні. На тлі розколу коаліції непопулярний уряд очолив Андріс Кулбергс.

Для лідера "Об’єднаного списку" такий крок виглядав дуже ризикованим – очоливши непопулярний уряд, він міг вбити шанси своєї партії на проходження до Сейму.

Втім, ця ставка зіграла – латвійці позитивно сприйняли заміну прем'єра, а тому рейтинги "Об’єднаного списку" почали стрімко зростати.

Проте отриманий на виборах результат у 35,3% виявився ще більше вражаючим, ніж очікували. Після восьми років перебування при владі "Нової єдності" виборці дали чіткий сигнал – вони хочуть зміни влади.

Загалом у новому Сеймі зміниться майже дві третини депутатів.

Та чи втратили етнічні росіяни за результатами виборів вплив на латвійську політику?

Виразником інтересів "ватних" росіян стала партія "Стабільність!" на чолі з Алексєєм Росліковим, яка не подолала виборчий бар’єр.

Альянс "Суверенна влада – Асоціація молодих латишів", до якого перейшла частина російськомовних виборців, посів третє місце з результатом 11,7%.

Але це далеко не весь російськомовний електорат – значна його частина на вибори не пішла. Невипадково найнижчою явка на цих виборах була там, де традиційно вищим є відсоток російськомовних – у столиці та в Латгалії.

Вважається також, що частина російськомовних виборців віддала голоси за партію, яка раніше не асоціювалася із захистом росіян.

Йдеться про популістську "Латвія на першому місці", для якої це були лише другі парламентські вибори. У 2022 році на суто популістських гаслах вони здобули шосте місце з результатом 6,2%.

Проте цього разу партія додала у програму низку пунктів, спрямованих саме на російськомовного виборця – наприклад, повернення вивчення в школах російської мови. І отримала понад 13% та друге місце.

Прем’єр Кулбергс вже встиг заявити, що не планує створення коаліції з партією "Латвія на першому місці" – мовляв, політичні обіцянки цієї політсили є "нездійсненними".

Найімовірнішим партнером переможців є "Національний альянс".

Дві правоконсервативні політичні сили сумарно матимуть у новому Сеймі 51 мандат зі 100. Щоправда, така більшість буде дуже хиткою, а тому виправданим виглядає залучення третього коаліційного партнера. У такому разі ним безальтернативно буде "Нова єдність" – навіть попри її складні стосунки з партією Кулбергса

Втім, для Києва такий сценарій виглядатиме цілком позитивним.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс.