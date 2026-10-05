Как пророссийская партия проиграла на выборах в Латвии и какими будут новые власти

Парламентские выборы в Латвии 3 октября прошли в ожидании масштабных провокаций со стороны РФ. И это неудивительно, ведь голосование проходило на фоне заявлений Риги о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.

Впрочем, опасения не оправдались. Зато выборы подарили рекорд и антирекорд.

Антирекордом стала крайне низкая явка – всего 51,8%, что является худшим показателем в новейшей истории Латвии. А рекорд заключался в том, что никогда еще партия-победитель не получала столь высокого уровня поддержки – 35,3%.

Таким образом, блок "Объединенный список" во главе с действующим премьером Андрисом Кулбергсом получит 41 мандат в 100-местном Сейме и не будет иметь проблем с формированием коалиции.

Подробнее о результатах выборов в Латвии и о том, чего ожидать дальше, – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Триумф проукраинского премьера: как Латвия проголосовала за новые лица и нынешний внешний курс. Далее – краткое изложение статьи.

Всего полгода назад нынешний победитель выборов – блок "Объединенный список" – считался скорее средним игроком в латвийской политике и имел уровень поддержки ниже 10 %.

Всё изменил политический кризис, произошедший в мае. На фоне раскола коалиции непопулярное правительство возглавил Андрис Кулбергс.

Для лидера "Объединенного списка" такой шаг выглядел очень рискованным – возглавив непопулярное правительство, он мог погубить шансы своей партии на прохождение в Сейм.

Впрочем, эта ставка оправдалась – латвийцы положительно восприняли смену премьера, и поэтому рейтинги "Объединенного списка" начали стремительно расти.

Однако полученный на выборах результат в 35,3% оказался ещё более впечатляющим, чем ожидали. После восьми лет пребывания у власти "Нового единства" избиратели дали чёткий сигнал – они хотят смены власти.

В целом в новом Сейме сменятся почти две трети депутатов.

Но потеряли ли этнические русские по итогам выборов влияние на латвийскую политику?

Выразителем интересов "ватных" русских стала партия "Стабильность!" во главе с Алексеем Росликовым, которая не преодолела избирательный барьер.

Альянс "Суверенная власть – Ассоциация молодых латышей", к которому перетекла часть русскоязычных избирателей, занял третье место с результатом 11,7%.

Но это далеко не весь русскоязычный электорат – значительная его часть на выборы не пошла. Неслучайно самая низкая явка на этих выборах была там, где традиционно выше процент русскоязычных – в столице и в Латгалии.

Считается также, что часть русскоязычных избирателей отдала голоса за партию, которая ранее не ассоциировалась с защитой русских.

Речь идет о популистской партии "Латвия на первом месте", для которой это были всего лишь вторые парламентские выборы. В 2022 году, опираясь исключительно на популистские лозунги, она заняла шестое место с результатом 6,2%.

Однако на этот раз партия добавила в программу ряд пунктов, направленных именно на русскоязычного избирателя – например, возобновление изучения русского языка в школах. И получила более 13% голосов и второе место.

Премьер-министр Кулбергс уже успел заявить, что не планирует создавать коалицию с партией "Латвия на первом месте" – мол, политические обещания этой партии "невыполнимы".

Наиболее вероятным партнером победителей является "Национальный альянс".

Две правоконсервативные политические силы в сумме будут иметь в новом Сейме 51 мандат из 100. Правда, такое большинство будет очень шатким, а потому оправданным выглядит привлечение третьего коалиционного партнера. В таком случае им безоговорочно станет "Новое единство" – даже несмотря на её сложные отношения с партией Кулбергса

Впрочем, для Киева такой сценарий будет выглядеть вполне позитивным.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Триумф проукраинского премьера: как Латвия проголосовала за новые лица и нынешний внешний курс.