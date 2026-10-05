Сікорський згадав про історичні суперечки у контексті євроінтеграції України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що розбіжності між Україною та Польщею щодо спільної історії можуть впливати на процес європейської інтеграції України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про можливий вплив історичних суперечок на відкриття та закриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, Сікорський зазначив, що такі питання можуть мати значення для процесу.

За його словами, під час переговорів про вступ до Євросоюзу Хорватії також виникали питання, пов’язані з історичним дискурсом щодо співпраці з нацистською Німеччиною.

"Ми є родиною тих країн, які власне не хочуть повторення ситуації під час Другої світової війни, тому ми сприймаємо фашизм і інтегральний націоналізм, який виключає національні меншини з суспільства, як загрозу", – сказав він.

Сікорський наголосив, що європейська інтеграція має певний "ідеологічний елемент".

"У крайньому разі, співпраця з тоталітарними режимами може бути перешкодою", – зазначив він.

Також польський міністр підкреслив, що Польща має конституційну заборону на поширення екстремістських ідеологій і має намір її захищати.

Раніше в інтерв’ю "ЄвроПравди" Сікорський спрогнозував, що під час вступних переговорів України з ЄС особливо складними будуть питання сільського господарства та вантажних перевезень – але нездоланними перешкодами вони не є.

Також він заявив, що рішення про те, яких історичних постатей вшановувати як національних героїв – власна справа України, але слід "проявити обережність, або потім не дивуватися наслідкам".

Дивіться повне інтерв’ю з Сікорським на Youtube "Європейської правди", а також читайте текстову версію Сікорський: Ми не блокуємо переговори України з ЄС, але на шляху у вас точно будуть проблеми