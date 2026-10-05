Сикорский упомянул об исторических спорах в контексте евроинтеграции Украины

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что разногласия между Украиной и Польшей по поводу общей истории могут повлиять на процесс европейской интеграции Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о возможном влиянии исторических споров на открытие и закрытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, Сикорский отметил, что такие вопросы могут иметь значение для этого процесса.

По его словам, во время переговоров о вступлении в Евросоюз Хорватии также возникали вопросы, связанные с историческим дискурсом о сотрудничестве с нацистской Германией.

"Мы являемся сообществом тех стран, которые, собственно, не хотят повторения ситуации времен Второй мировой войны, поэтому мы воспринимаем фашизм и интегральный национализм, исключающий национальные меньшинства из общества, как угрозу", – сказал он.

Сикорский подчеркнул, что европейская интеграция имеет определенный "идеологический элемент".

"В крайнем случае, сотрудничество с тоталитарными режимами может стать препятствием", – отметил он.

Также польский министр подчеркнул, что в Польше действует конституционный запрет на распространение экстремистских идеологий и она намерена его защищать.

Ранее в интервью "ЕвроПравде" Сикорский прогнозировал, что в ходе вступительных переговоров Украины с ЕС особенно сложными будут вопросы сельского хозяйства и грузовых перевозок – но непреодолимыми препятствиями они не являются.

Также он заявил, что решение о том, каких исторических деятелей чествовать как национальных героев, – это дело Украины, но следует "проявить осторожность, иначе потом не удивляться последствиям".

Смотрите полное интервью с Сикорским на YouTube "Европейской правды", а также читайте текстовую версию Сикорский: Мы не блокируем переговоры Украины с ЕС, но на этом пути у вас точно будут проблемы.