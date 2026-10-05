Австрійський політик йде з партії через расистський скандал на Октоберфесті

Представник австрійської консервативної партії ÖVP (Австрійська народна партія) з Тіролю пішов із політичної сили після того, як на Октоберфесті в Мюнхені образив темношкірого – відео інциденту розійглось в інтернеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BR24.

Постраждалий зняв інцидент на відео та опублікував його в соціальних мережах. На записі видно представника ÖVP у супроводі ще двох чоловіків.

"Ти тут не вдома", – сказав політик молодому чоловікові. Коли той перепитав, хто тут "вдома", політик відповів, що "німці", і додав, що вони мають "білий" вигляд.

Політик підтвердив виданню BR, що на відео зображений саме він. Він заявив, що запис був зроблений під час його приватного візиту на Октоберфест, а його висловлювання були "неприйнятними і неправильними" та "не відповідають його цінностям".

"Я припустився помилки й беру за неї відповідальність", – заявив він.

У суботу ввечері політик повідомив, що до цього був активним членом ÖVP, але через свій вчинок "взяв на себе відповідальність" і вийшов із партії.

Голова окружної організації ÖVP у Тіролі Корнелія Гагеле засудила висловлювання політика. За її словами, Тірольська народна партія категорично відмежовується від них, а суспільство має спільно протидіяти расизму та розколу.

Нагадаємо, двоє євродепутатів опинились в центрі расистського скандалу.

Раніше у Німеччині підлітків звинуватили у членстві в праворадикальній групі та спробі вбивства.