Австрийский политик покидает партию из-за расистского скандала на Октоберфесте

Представитель австрийской консервативной партии ÖVP (Австрийская народная партия) из Тироля вышел из партии после того, как на Октоберфесте в Мюнхене оскорбил темнокожего человека – видео инцидента распространилось в интернете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BR24.

Пострадавший снял инцидент на видео и опубликовал его в социальных сетях. На записи видно представителя ÖVP в сопровождении еще двух мужчин.

"Ты здесь не дома", – сказал политик молодому человеку. Когда тот переспросил, кто здесь "дома", политик ответил, что "немцы", и добавил, что они имеют "белый" вид.

Политик подтвердил изданию BR, что на видео запечатлен именно он. Он заявил, что запись была сделана во время его частного визита на Октоберфест, а его высказывания были "неприемлемыми и неправильными" и "не соответствуют его ценностям".

"Я допустил ошибку и беру за нее ответственность", – заявил он.

В субботу вечером политик сообщил, что до этого был активным членом ÖVP, но из-за своего поступка "взял на себя ответственность" и вышел из партии.

Председатель окружной организации ÖVP в Тироле Корнелия Хагеле осудила высказывания политика. По её словам, Тирольская народная партия категорически дистанцируется от них, а общество должно совместно противодействовать расизму и расколу.

Напомним, двое евродепутатов оказались в центре расистского скандала.

Ранее в Германии подростков обвинили в членстве в праворадикальной группе и покушении на убийство.