Німеччина першою в ЄС розробила план посилення боротьби з дефіцитом води

Німеччина стала першою країною, яка завершила процес структурованого діалогу щодо боротьби з дефіцитом води, який Європейська комісія розпочала в листопаді 2025 року і до якого поступово залучатимуться всі держави-члени.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Ми рухаємося в напрямку забезпечення стійкості водних ресурсів, і як ЄС, так і Німеччина зобов’язуються вжити невідкладних заходів. Разом ми визначили виклики, обговорили всі можливі рішення та розробили план покращення, який сприятиме забезпеченню достатньої кількості води кращої якості для людей, підприємств та природи", а – заявила комісарка з питань навколишнього середовища, стійкості водних ресурсів та конкурентоспроможної циркулярної економіки Джессіка Росвелл.

Розв'язання проблеми забруднення води є пріоритетом; передбачені заходи щодо зменшення історичного забруднення від гірничодобувної діяльності та підтримки переходу до сталого сільського господарства.

Німеччина також працюватиме над посиленням природного утримання води, утриманням обсягів водозабору на стійкому рівні, підвищенням ефективності використання води та забезпеченням кращого контролю над водними ресурсами.

Німеччина також продовжуватиме впроваджувати законодавство ЄС у сфері водних ресурсів і, за потреби, модернізуватиме наявні водоочисні станції, додавши додатковий етап видалення забруднюючих речовин. Ці модернізації допоможуть відфільтрувати залишки лікарських препаратів, пестицидів та інших мікрозабруднювачів, які нинішні очисні споруди не здатні ефективно видаляти.

Серед інших заходів – посилення зусиль з відновлення водних екосистем, виявлення основних ризиків для якості води в водозабірних районах питної води, а також зобов’язання вживати більш рішучих превентивних заходів для зменшення цих ризиків.

Раніше у Німеччині заявляли про запровадження надзвичайних заходів для економіки через низький рівень води у річках. А перед тим німецька хімічна промисловість попередила, що низький рівень води на Рейні та інших річках може змусити підприємства скоротити виробництво через зростання транспортних витрат та тиск на ланцюги постачання.

Нагадаємо, Єврокомісія звинуватила Польщу у бездіяльності після екокатастрофи на Одрі. Тоді у Комісії заявили, що Польща також не вжила необхідних заходів для забезпечення відновлення охоронюваних місць існування та видів, присутніх уздовж річки.