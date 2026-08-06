Низький рівень води в річках загрожує виробництву в хімічній галузі Німеччини

Німецька хімічна промисловість попередила, що низький рівень води на Рейні та інших річках може змусити підприємства скоротити виробництво через зростання транспортних витрат та тиск на ланцюги постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Це попередження пролунало напередодні конференції з питань низького рівня води, скликаної міністром транспорту Штеффеном Більгером у Бонні в четвер.

"Якщо судна змушені перевозити менші вантажі або взагалі не можуть курсувати, витрати зростають, ланцюги постачання опиняються під тиском, а виробництво обмежується", – заявив Вольфганг Гроссе Ентруп, виконавчий директор галузевої асоціації VCI.

За оцінками Кільського інституту світової економіки, низький рівень води в річках може коштувати Німеччині від 1 до 2 млрд євро у вигляді втраченого економічного випуску в третьому кварталі та призвести до скорочення валового внутрішнього продукту на 0,1–0,2%. У другому кварталі економіка зросла на 0,2%.

Рейн є однією з найважливіших водних артерій Європи. Хімічні компанії, зокрема BASF, Evonik та Covestro, використовують його для транспортування таких продуктів, як метанол, бутан, пропан та аміак.

У 2024 році німецькими внутрішніми водними шляхами було перевезено близько 20 мільйонів тонн хімічної продукції.

Зазвичай компанія BASF перевозить близько 40% вантажів зі свого головного заводу в Людвігсгафені суднами, але зараз переводить частину вантажів на автотранспорт та залізницю.

Однак масштабні будівельні роботи на залізничній лінії вздовж східного берега Рейну обмежують пропускну здатність залізниці між Кельном та регіоном Рейн-Майн.

Тим часом словенська атомна електростанція "Кршко" зменшить потужність до 80% через низький рівень води та високі температури в річці Сава і, за необхідності, продовжить скорочувати потужність.

Проблеми з нестачею води стосуються також інших країн регіону. Через низький рівень води в Дунаї, до якого впадає Сава, було обмежено роботу атомних електростанцій в Угорщині та Румунії.

Нагадаємо, у Румунії на Дунаї в районі Чернаводської АЕС затоплять чотири баржі у спробі підвищити рівень води в річці, від чого залежить подальша безпечна робота станції.