Єврокомісія звинуватила Польщу у бездіяльності після екокатастрофи на Одрі

На думку Європейської комісії, Польща не зробила достатньо для відновлення річки Одри після екологічної катастрофи 2022 року.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Європейська комісія ухвалила рішення розпочати процедуру порушення щодо Польщі за "невиконання своїх зобов’язань".

"Стан водних об’єктів, природних середовищ існування та видів у Польщі погіршується, про що свідчить цвітіння токсичних водоростей у річці Одра влітку 2022 року, яке спричинило масове вимирання риби", – йдеться у заяві.

У Єврокомісії наголосили, що Одра – ключова водна артерія Центральної Європи, яка забезпечує широкий спектр екосистемних послуг, таких як рибальство, питна вода, рекреація та туризм.

У заяві наголосили, що окрім подій 2022 року, влітку 2024 року в басейні річки Одри знову було виявлено понад 100 тонн мертвої риби, оскільки водорості залишаються присутніми в басейні річки, а солоність води залишається високою.

"Польща дозволила скидання солоної шахтної води в річку, попри визнаний негативний вплив на стан водних ресурсів. Заходи, вжиті Польщею, виявилися недостатніми для того, щоб зупинити погіршення стану та забезпечити досягнення водними об’єктами хорошого стану", – наголосили у Єврокомісії.

У заяві зазначено, що Польща також не вжила необхідних заходів для забезпечення відновлення охоронюваних місць існування та видів, присутніх уздовж річки, а також – прийняла План управління річковим басейном, не врахувавши катастрофу літа 2022 року та її наслідки.

Тим самим, наголосили у Єврокомісії, Польща також не виконала вимоги щодо проведення належної оцінки впливу плану на території "Натура 2000", яка мала б ґрунтуватися на актуальних даних.

"Тому Комісія надсилає Польщі офіційне попередження, і тепер у неї є два місяці, щоб відповісти та усунути недоліки, на які вказала Комісія", – додали у заяві.

Восени 2024 року у Західнопоморському воєводстві Польщі, куди за течією Одри дійшла вода з постраждалих від повеней регіонів, заборонили будь-яке використання води з річки.

Також стало відомо, що в Одру потрапили стічні води з великого чеського міста Острава, де повінь зруйнувала завод очищення стічних вод.