Германия первой в ЕС разработала план по усилению мер по борьбе с дефицитом воды

Германия стала первой страной, завершившей процесс структурированного диалога по борьбе с дефицитом воды, который Европейская комиссия начала в ноябре 2025 года и к которому постепенно будут привлекаться все государства-члены.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Мы движемся в направлении обеспечения устойчивости водных ресурсов, и как ЕС, так и Германия обязуются принять неотложные меры. Вместе мы определили вызовы, обсудили все возможные решения и разработали план улучшений, который будет способствовать обеспечению достаточного количества воды лучшего качества для людей, предприятий и природы", – заявила комиссар по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и конкурентоспособной циркулярной экономики Джессика Росвелл.

Решение проблемы загрязнения воды является приоритетом; предусмотрены меры по сокращению исторического загрязнения от горнодобывающей деятельности и поддержке перехода к устойчивому сельскому хозяйству.

Германия также будет работать над усилением естественного водоудержания, поддержанием объемов водозабора на устойчивом уровне, повышением эффективности использования воды и обеспечением лучшего контроля над водными ресурсами.

Германия также будет продолжать внедрять законодательство ЕС в сфере водных ресурсов и, при необходимости, модернизировать существующие водоочистные станции, добавив дополнительный этап удаления загрязняющих веществ. Эти модернизации помогут отфильтровать остатки лекарственных препаратов, пестицидов и других микрозагрязнителей, которые нынешние очистные сооружения не способны эффективно удалять.

Среди прочих мер – активизация усилий по восстановлению водных экосистем, выявление основных рисков для качества воды в районах водозабора питьевой воды, а также обязательство принимать более решительные превентивные меры для снижения этих рисков.

Ранее в Германии заявляли о введении чрезвычайных мер для экономики из-за низкого уровня воды в реках. А перед этим немецкая химическая промышленность предупредила, что низкий уровень воды на Рейне и других реках может вынудить предприятия сократить производство из-за роста транспортных расходов и давления на цепочки поставок.

Напомним, Еврокомиссия обвинила Польшу в бездействии после экокатастрофы на Одре. Тогда в Комиссии заявили, что Польша также не приняла необходимых мер для обеспечения восстановления охраняемых мест обитания и видов, обитающих вдоль реки.