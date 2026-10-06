Іспанська поліція вивела понад 3000 мігрантів із табору на пляжі в Сеуті

Поліція ліквідувала табір мігрантів на пляжі Трамполін у Сеуті, перемістивши понад 3 тисячі людей із наметів до тимчасового приймального центру для оформлення документів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Поліція супроводжувала людей до автобусів, тоді як правоохоронці в бронежилетах просувалися по переповненому табору.

За повідомленнями, понад 3 тисячі мігрантів проживали там протягом кількох тижнів у сотнях наметів, часто спали на картонних листах.

У операції взяли участь Національна поліція, Цивільна гвардія, місцева поліція та Головне командування Сеути.

Мігрантів, виселених з пляжу, автобусами доставляють до тимчасового приймального центру для первинної реєстрації в поліції. Очікується, що деякі з них можуть вирішити повернутися до своїх країн походження.

Європейська комісія виділяє 130 млн євро на розвиток технологій безпілотників у рамках посилення Брюсселем прикордонного нагляду та підготовки до розширення ролі агентства Frontex.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 72 тисячі мігрантів.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.