Испанская полиция эвакуировала более 3 тысяч мигрантов из лагеря на пляже в Сеуте

Полиция ликвидировала лагерь мигрантов на пляже Трамполин в Сеуте, переместив более 3 тысяч человек из палаток во временный приемный центр для оформления документов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Полиция сопровождала людей к автобусам, в то время как правоохранители в бронежилетах продвигались по переполненному лагерю.

По сообщениям, более 3 тысяч мигрантов проживали там в течение нескольких недель в сотнях палаток, часто спали на картонных листах.

В операции приняли участие Национальная полиция, Гражданская гвардия, местная полиция и Главное командование Сеуты.

Мигрантов, выселенных с пляжа, на автобусах доставляют во временный приемный центр для первичной регистрации в полиции. Ожидается, что некоторые из них могут решить вернуться в свои страны происхождения.

Европейская комиссия выделяет 130 млн евро на развитие технологий беспилотников в рамках усиления Брюсселем пограничного надзора и подготовки к расширению роли агентства Frontex.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 72 тысяч мигрантов.