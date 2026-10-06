Испанская полиция эвакуировала более 3 тысяч мигрантов из лагеря на пляже в Сеуте
Полиция ликвидировала лагерь мигрантов на пляже Трамполин в Сеуте, переместив более 3 тысяч человек из палаток во временный приемный центр для оформления документов.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.
Полиция сопровождала людей к автобусам, в то время как правоохранители в бронежилетах продвигались по переполненному лагерю.
По сообщениям, более 3 тысяч мигрантов проживали там в течение нескольких недель в сотнях палаток, часто спали на картонных листах.
В операции приняли участие Национальная полиция, Гражданская гвардия, местная полиция и Главное командование Сеуты.
Мигрантов, выселенных с пляжа, на автобусах доставляют во временный приемный центр для первичной регистрации в полиции. Ожидается, что некоторые из них могут решить вернуться в свои страны происхождения.
Европейская комиссия выделяет 130 млн евро на развитие технологий беспилотников в рамках усиления Брюсселем пограничного надзора и подготовки к расширению роли агентства Frontex.
Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 72 тысяч мигрантов.
Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойной удар по Испании: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.