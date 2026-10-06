У Литві заявили, що конкретних планів щодо військової бази США поки немає

У Литві поки скептично налаштовані до заяв президента США Дональда Трампа про можливе відкриття американської військової бази у країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Колишній міністр оборони, лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас у вівторок, 6 жовтня, у Сеймі заявив журналістам, що такі слова президента США радують, проте про конкретні плани щодо військової бази інформації немає.

"Повідомлення справді приємне. Чудово, що президент Трамп знає Литву і згадує її в позитивному ключі, але, без сумніву, цю інформацію потрібно перевірити. У планах, наскільки мені відомо, таких конкретних речей немає", – сказав політик.

Він заявив, що зараз ініціатива належить дипломатам, які мають оцінити можливості, підготувати необхідні матеріали та подати пропозиції приймаючої країни.

"Але, мабуть, може бути так, що це була скоріше заява, зроблена в дусі доброї волі, позитивна, проте за нею може й не стояти жодного планування, з огляду на те, що триває й завершується процес перегляду всієї архітектури американців у Європі. Там спостерігається більша схильність до відступу – не повного, але з збереженням стратегічних сил, ядерної зброї та конвенційних військ, хоча й у меншому обсязі", – додав колишній міністр оборони.

На запитання про те, чи змогла б Литва облаштувати на своїй території постійну військову базу США, колишній міністр відповів, що якщо припустити, що цей план є серйозним, Литва, безперечно, знайшла б ресурси та способи розмістити американців у Литві на постійній основі.

Нагадаємо, американський резидент Дональд Трамп заявив у понеділок, 5 жовтня, що він "обов'язково розгляне" можливість створення військової бази США в Литві після того, як з Вільнюса пролунали відповідні пропозиції.

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, у рамках нової ротації два батальйони американських солдатів прибудуть до Литви наприкінці жовтня.