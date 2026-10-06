В Литве заявили, что конкретных планов о военной базе США пока нет 

В Литве пока скептически относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа о возможном открытии американской военной базы в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Бывший министр обороны, лидер консерваторов Лауринас Кащунас во вторник, 6 октября, в Сейме заявил журналистам, что такие слова президента США радуют, однако информации о конкретных планах по военной базе нет.

"Сообщение действительно приятное. Замечательно, что президент Трамп знает Литву и упоминает её в положительном ключе, но, без сомнения, эту информацию нужно проверить. В планах, насколько мне известно, таких конкретных вещей нет", – сказал политик.

Он заявил, что сейчас инициатива принадлежит дипломатам, которые должны оценить возможности, подготовить необходимые материалы и подать предложения принимающей страны.

"Но, пожалуй, может быть так, что это было скорее заявление, сделанное в духе доброй воли, позитивное, однако за ним может и не стоять никакого планирования, учитывая, что продолжается и завершается процесс пересмотра всей архитектуры американцев в Европе. Там наблюдается большая склонность к отступлению – не полному, но с сохранением стратегических сил, ядерного оружия и конвенционных войск, хотя и в меньшем объеме", – добавил бывший министр обороны.

На вопрос о том, смогла бы Литва разместить на своей территории постоянную военную базу США, бывший министр ответил, что если предположить, что этот план является серьезным, Литва, несомненно, нашла бы ресурсы и способы разместить американцев в Литве на постоянной основе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 5 октября, что он "обязательно рассмотрит" возможность создания военной базы США в Литве после того, как из Вильнюса поступили соответствующие предложения.

По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, в рамках новой ротации два батальона американских солдат прибудут в Литву в конце октября.