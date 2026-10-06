У Бундестазі закликають заборонити експосадовцям спецслужб займатися лобістською діяльністю

Член комітету Бундестагу з нагляду за роботою спецслужб Константін фон Нотц виступив за заборону для колишніх високопосадовців, що мали доступ до секретних даних, займатися лобістською та консультантською дільністю.

Про це він сказав в інтерв’ю Der Spiegel, передає "Європейська правда".

Заява депутата від партії "Зелені" пролунала на тлі гучного розслідування проти ексочільника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ганнінга, якого підозрюють у шпигунстві, розкритті державних таємниць, спробі державної зради та діяльності як агента спецслужб.

Фон Нотц наголосив, що справа має бути розслідувана "швидко та всебічно".

"Це надзвичайно серйозна й загадкова справа, ми очікуємо на швидке й повне розслідування жахливих звинувачень, висунутих проти колишнього керівника BND Ганнінга", – заявив член наглядового комітету Бундестагу.

Він закликав федеральний уряд якнайшвидше з’ясувати "можливу шкоду, заподіяну розвідці" внаслідок розголошення службових таємниць. Також, за його словами, високопосадовці спецслужб після закінчення терміну повноважень не повинні мати права працювати лобістами.

Фон Нотц наголосив, що вже давно вимагав обмежити приватну діяльність колишніх керівників розвідки після закінчення повноважень.

Як відомо, після завершення свого терміну в Федеральній розвідувальній службі Ганнінг працював консультантом та лобістом для різних компаній.

"Ми вже роками критикуємо сумнівну та різноманітну лобістську діяльність колишніх високопосадовців та осіб, що мали доступ до найвищих секретів Німеччини. Такі посади є "шлюзом для ворожих спецслужб"", – сказав фон Нотц.

"Федеральний уряд повинен негайно покласти край цим незаконним практикам",– додав депутат.

Окрім Ганнінга, як незалежні консультанти працюють й інші колишні співробітники керівного складу розвідувальної служби.

За даними німецьких ЗМІ, ексочільник BND нібито до 2022 року отримував від співробітника відомства суворо секретну інформацію зі служби. Слідчі перевіряють підозру, що на основі цієї інформації він підготував аналіз безпеки для іноземної розвідувальної служби щонайменше один раз.

У ще одному випадку ексглава розвідки нібито використовував відомості з внутрішніх документів відомства у спілкуванні з іноземним агентом.

Ця справа стала другим серйозним інцидентом у BND за останні кілька років. Наразі перед Берлінським апеляційним судом відповідає колишній керівник відділу BND Карстен Л., який, як стверджується, у 2022 році разом з іншим обвинуваченим шпигував на користь Росії.

Його спільника Артура Е. арештували в січні 2023 року. Він виконував кур’єрську роботу між співробітником розвідки і російськими спецслужбами.