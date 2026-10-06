В Бундестаге призывают запретить бывшим сотрудникам спецслужб заниматься лоббизмом

Член комитета Бундестага по надзору за работой спецслужб Константин фон Нотц выступил за запрет бывшим высокопоставленным сотрудникам, имевшим доступ к секретным данным, заниматься лоббистской и консультантской деятельностью.

Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, передает "Европейская правда".

Заявление депутата от партии "Зеленые" прозвучало на фоне громкого расследования в отношении экс-главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга, которого подозревают в шпионаже, разглашении государственных тайн, покушении на государственную измену и деятельности в качестве агента спецслужб.

Фон Нотц подчеркнул, что дело должно быть расследовано "быстро и всесторонне".

"Это чрезвычайно серьёзное и загадочное дело, мы ожидаем быстрого и полного расследования ужасных обвинений, выдвинутых против бывшего главы BND Ханнинга", – заявил член наблюдательного комитета Бундестага.

Он призвал федеральное правительство как можно скорее выяснить "возможный ущерб, нанесенный разведке" в результате разглашения служебных тайн. Кроме того, по его словам, высокопоставленные сотрудники спецслужб после истечения срока полномочий не должны иметь права работать лоббистами.

Фон Нотц подчеркнул, что уже давно требовал ограничить частную деятельность бывших руководителей разведки после истечения срока полномочий.

Как известно, после завершения своего срока в Федеральной разведывательной службе Ханнинг работал консультантом и лоббистом для различных компаний.

"Мы уже много лет критикуем сомнительную и разнообразную лоббистскую деятельность бывших высокопоставленных чиновников и лиц, имевших доступ к высшим секретам Германии. Такие должности являются "шлюзом для вражеских спецслужб", – сказал фон Нотц.

"Федеральное правительство должно немедленно положить конец этим незаконным практикам", – добавил депутат.

Помимо Ханнинга, в качестве независимых консультантов работают и другие бывшие сотрудники руководящего состава разведывательной службы.

По данным немецких СМИ, экс-глава BND якобы до 2022 года получал от сотрудника ведомства строго секретную информацию из службы. Следователи проверяют подозрение, что на основе этой информации он подготовил анализ безопасности для иностранной разведывательной службы как минимум один раз.

В ещё одном случае экс-глава разведки якобы использовал сведения из внутренних документов ведомства в общении с иностранным агентом.

Это дело стало вторым серьезным инцидентом в BND за последние несколько лет. В настоящее время перед Берлинским апелляционным судом отвечает бывший руководитель отдела BND Карстен Л., который, как утверждается, в 2022 году вместе с другим обвиняемым шпионил в пользу России.

Его сообщника Артура Э. арестовали в январе 2023 года. Он выполнял курьерскую работу между сотрудником разведки и российскими спецслужбами.