У Кремлі заявили про "ескалацію напруженості" після рішення Сейму Литви щодо ядерної зброї

У Кремлі пригрозили Литві, що Росія "буде змушена вживати всіх необхідних заходів" після того, як Сейм країни в першому читанні проголосував за скасування заборони на розміщення ядерної зброї на литовській території.

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".

Пєсков заявив, що розміщення ядерної зброї на території Литви стане "кроком у бік ескалації напруженості".

Так він відповів на запитання, як у Кремлі оцінюють процес зняття заборони на розміщення в Литві ядерної зброї та розгляд Сполученими Штатами пропозиції про створення там постійної військової бази.

Речник Кремля зазначив, що все це "не сприятиме стабільності та передбачуваності ситуації на європейському континенті, а навпаки стане ще одним істотним етапом у нагнітанні напруженості".

"Звичайно ж, Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для гарантованого забезпечення власної безпеки", – стверджував Пєсков.

6 жовтня Сейм Литви у першому читанні підтримав поправку до конституції, яка передбачає, що основний закон країни більше не заборонятиме розміщення ядерної зброї на литовській території. Фінальне голосування за скасування заборони очікується 12 січня.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас раніше підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.

Раніше у Кремлі заявили, що територія Литви "буде під прицілом" російської ядерної зброї, якщо країна дозволить союзникам розміщувати у себе ядерну зброю.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що він "обов'язково розгляне" можливість створення військової бази США в Литві після того, як з Вільнюса пролунали відповідні пропозиції.